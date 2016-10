James Milner entschied mit einem souverän verwandelten Foulpenalty die Partie in der 84. Minuten zugunsten der Gäste aus Liverpool. Roberto Firmino, der kurz nach der Pause bereits das 1:1 erzielt hatte, war nach einem missglückten Befreiungsschlag der Swansea-Abwehr im Strafraum gerempelt worden. Der Gastgeber war bereits in der 8. Minute durch Leroy Fer in Führung gegangen.

Für Liverpool, das in der 23. Minute Mittelfeldspieler Adam Lallana wegen einer Verletzung auswechseln musste, war es der fünfte Pflichtspielsieg in Folge. In der Tabelle stiessen die "Reds" vorübergehend auf Platz 2 vor. Swansea hat in sieben Meisterschaftsspielen erst einen Sieg gefeiert.

Swansea - Liverpool 1:2 (1:0)

20'862 Zuschauer. - Tore: 8. Fer 1:0. 54. Firmino 1:1. 84. Milner (Foulpenalty) 1:2.

Rangliste: 1. Manchester City 6/18 (18:5). 2. Liverpool 7/16 (18:10). 3. Tottenham Hotspur 6/14 (10:3). 4. Everton 7/14 (11:5). 5. Arsenal 6/13 (15:7). 6. Manchester United 6/12 (12:7). 7. Crystal Palace 7/11 (11:8). 8. Chelsea 6/10 (10:9). 9. Southampton 6/8 (7:6). 9. West Bromwich Albion 6/8 (7:6). 11. Watford 6/7 (10:11). 12. Leicester City 6/7 (8:11). 13. Burnley 6/7 (5:8). 14. Hull City 6/7 (7:12). 15. Bournemouth 6/7 (4:9). 16. Middlesbrough 6/5 (6:9). 17. Swansea City 7/4 (6:12). 18. West Ham United 6/3 (7:16). 19. Stoke City 6/2 (4:15). 20. Sunderland 6/1 (5:12).