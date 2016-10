Am Mittwoch 20.45 Uhr gastiert der FC Basel beim nächsten europäischen Fussball-Schwergewicht in Paris bei PSG. Mit unserem Liveblog bleiben Sie während des gesamten Auswärts-Trips immer informiert. Tennis-Star Roger Federer war am letzten Samstag beim 3:0 gegen Luzern im Stadion - und sprach danach über seine Rückkehr in den Tennis-Zirkus.