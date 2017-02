Der Stürmer ist der wertvollste Offensivspieler der Waadtländer.

Der 23-jährige Italiener, ausgeliehen von Juventus Turin, musste sich einer Knie-Operation unterziehen und wird seine Rehabilitation in Italien durchführen. Die Verletzung an den Kreuzbändern hatte sich Margiotta bereits Ende Januar bei einem Trainings-Camp in Spanien zugezogen.

Margiotta ist mit acht Toren und fünf Vorlagen der erfolgreichste Offensivspieler beim Super-League-Neunten in der laufenden Saison. Nur gerade acht Spieler in der höchsten Spielklasse haben aktuell mehr Tore als Margiotta erzielt.