Im September hatte sich St. Gallen mit einem 2:1-Sieg in Thun zwischenzeitlich etwas Luft verschaffen können. Seither warten die Ostschweizer auf einen Erfolg - auch diesmal gegen die Berner Oberländer vor Heimpublikum.

In einer an Ereignissen armen Partie auf spielerisch tiefem Niveau vergab Joël Geissmann, der den Ball in der 72. Minute knapp am Tor vorbei schlenzte, die beste Chance. Ansonsten blieb vieles Stückwerk, es war das erwartet kampfbetonte Spiel.

Die Angst vor der nächsten Niederlage war vor allem beim Gastgeber deutlich zu erkennen. Auch die Gäste aus dem Berner Oberland, die ihre letzten beiden Partien gewinnen konnten, schienen in erster Linie eine Niederlage verhindern zu wollen, damit sie die St. Galler punktemässig auf Distanz halten konnten. Ihnen war jedoch der Lucky Punch in der etwas aktiveren zweiten Halbzeit eher zuzutrauen.

Mit dem 0:0 konnte St. Gallen immerhin die "Rote Laterne" an Vaduz (0:5 bei den Young Boys) abgeben. Gleichwohl war es wettbewerbsübergreifend das sechste Spiel ohne Sieg. Thun seinerseits blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

St. Gallen - Thun 0:0

10'699 Zuschauer. - SR San.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Gelmi, Wittwer; Bunjaku (71. Tafer), Toko (85. Mutsch), Gaudino, Aratore; Buess (78. Aleksic), Ajeti.

Thun: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, Facchinetti; Tosetti (70. Ferreira), Geissmann, Hediger, Bigler; Fassnacht, Sorgic (74. Rapp).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Gouaida (verletzt), Chabbi, Cueto, Lang, Herzog und Leitgeb (alle nicht im Aufgebot). Thun ohne Schirinzi, Schindelholz und Zino (alle verletzt). Verwarnungen: 75. Haggui, 89. Hediger (beide Foul).