Der bei Aston Villa in der zweithöchsten Liga Englands tätige Jordan Ayew (25) brachte Ghana in der 63. Minute nach einem Abwehrfehler in Führung. Ein Foulpenalty durch den zwei Jahre älteren André Ayew von West Ham United sorgte eine Viertelstunde später für den neuerlichen Vorsprung Ghanas.

Im sechsten Halbfinal in Folge trifft Ghana am Donnerstag auf Kamerun. Der Sieger zwischen Ägypten und Marokko (ab 20.00 Uhr) bekommt es mit Burkina Faso zu tun.