Der 31-Jährige werde wegen seines "respektlosen Verhaltens" nicht im Aufgebot für die Partie in der WM-Qualifikation gegen Mazedonien am Sonntag stehen, teilte Italiens Verband am Freitag mit. Beim 1:1 gegen Spanien hatte Pellè bei seiner Auswechslung Ventura den Handschlag verweigert.

Wer Teil der Nationalelf sein wolle, müsse die gemeinsamen Werte teilen und zuallererst Respekt gegenüber dem Trainerteam, den Spielern und den Fans zeigen, erklärte der italienische Verband. Stürmer Pellè, der im Sommer zum chinesischen Club Shandong Luneng gewechselt war, entschuldigte sich auf Instagram. Sein Verhalten sei "inakzeptabel" gewesen, schrieb er. "Es ist richtig, dass ich die Verantwortung dafür übernehme und mich bei allen von Herzen entschuldige."