Der Schweizer Defensivspieler, der schon am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in Hamburg gefehlt hatte, konnte am Mittwoch beim Tabellenfünften der Bundesliga nicht mittrainieren. Laut Trainer Pal Dardai könnte es sich bei der Verletzung Lustenbergers um eine Schambeinentzündung handeln.