Es geht um eine Autofahrt vor zwei Jahren nahe seines Wohnorts am Starnberger See. Laut Strafbefehl stieg der 46-Jährige damals aus seinem Wagen aus und packte den Kontrahenten am Schal, nachdem er dessen Auto aus Verärgerung über die Fahrweise überholt und ausgebremst hatte. Dafür sollte der vermögende Ex-Fussballprofi umgerechnet knapp 260'000 Schweizer Franken Busse bezahlen.

Gegen den Strafbefehl legte Lehmann Einspruch ein. Vor dem Amtsgericht Starnberg schilderte er den Fall so: Er sei von seinem Kontrahenten bedrängt worden, der ganz dicht an ihm vorbeigefahren sei. "Ich hatte das Gefühl, dass er mich rammen wollte", sagte der Ex-Fussballprofi. "Ich habe mich zu Tode erschreckt."