Zu einem Team gewachsen

Dabei sind es erst siebeneinhalb Monate her, seit die Schweiz nach zwei schwachen Testspielen in Irland und gegen Bosnien-Herzegowina scheinbar perspektivlos am Boden lag. «So brauchen wir gar nicht an die EM zu fahren», war der Tenor im Land. Doch im Vorbereitungscamp in Lugano geschah Wundersames: Die Schweiz wuchs zu einem echten Team zusammen. Viele betrachten rückblickend diese Wochen am und auf dem Luganersee als Startschuss in eine neue Ära unter dem alten Trainer. Petkovic hatte die Zeichen richtig gedeutet, den langjährigen Captain Gökhan Inler mangels Spielpraxis ausgemustert und Bewegung ins Innenleben der Mannschaft gebracht. Die Schweiz zeigte eine gute EM, doch Petkovic redete das Aus im Penaltyschiessen gegen Polen nicht schön, sondern hakte das Turnier als Niederlage ab. Gut so, denn Selbstzufriedenheit bedeutet Rückschritt.