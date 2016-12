Wenn der Sohn des Trainers statt der beste Kicker gemeldet wird

«Das Eingangsfenster ist relativ gross», sagt Johannes Moos, Footeco-Chef von GC. Zu ist die Türe danach für andere Talente natürlich noch nicht. Denn die grösste Herausforderung bleibt: Wer garantiert, dass die Trainer in den Dorfklubs auch wirklich die Talente erkennen und nicht einfach beispielsweise der Trainer- oder Präsidentensohn gemeldet werden? «Dieses Problem existiert in der Tat. Obwohl die Zusammenarbeit meist gut ist, geht es teilweise gar in die andere Richtung: Die besten Talente werden versteckt, damit sie weiterhin beim eigenen Verein bleiben», erzählt Moos.

Sinnvoll ist dies meist nicht. Denn bis zur FE14 gehören die Spieler weiterhin ihren Stammklubs, trainieren und spielen dort und sollten – wenn es nicht mehr reicht für den nächsten Entwicklungsschritt beim Grossklub – zurück zum eigenen Verein. Logisch, dass das nicht alle machen, sondern dann in der Region zum besten Juniorenteam wollen. Aber in den meisten Fällen klappt die Rückkehr und der Stammverein profitiert von einem gut ausgebildeten Spieler.

Nach gut einem Jahr fällt die Hälfte weg

Um «versteckte» oder «nicht erkannte» Talente zu finden, besucht Moos selbst wöchentlich bis zu sechs Juniorenspiele: «Fünf von sechs Fahrten sind vergebens, aber manchmal findet sich so noch einer», sagt er. Die meisten Vereine hätten erkannt, dass das System am Ende allen hilft.

Während dem Jahr mit Stützpunkttrainings finden auch immer wieder Turniere der drei Klubs statt. Ende November war es zuletzt in Schwamendingen so weit. 16 Teams massen sich in zwei Achtergruppen. Eine Rangliste wurde nicht erstellt, Schiedsrichter gab es keine, Trainer hielten sich meist zurück. Es ist einer der Grundgedanken von Footeco. Die rund 200 Kinder sollen Spass haben und spielen, den Gegner respektieren und Fairplay leben.