Jetzt also kommt Basel in diese Stadt im Ausnahmezustand. Goalie Tomas Vaclik erzählt, dass seine Frau auf die Reise verzichtet, weil sie «ein wenig Angst» habe, insbesondere auch der kleinen Tochter Nicole wegen. Renato Steffen meint: «Wenn man das zu nahe an sich ranlässt, ist man nur noch am Zittern.» Also gibt er sich cool, fügt an: «Wenn es sein muss, dann muss es sein. Aber ich glaube, meine Zeit ist noch nicht gekommen.» Dann lacht er.

Sportchef Georg Heitz sagt, dass die angespannte Lage in Frankreich die FCB-Planung nicht beeinflusst habe. «Das Einzige, was anders war, ist diese leidige Fangeschichte.» Während beim Arsenal-Spiel im Parc des Princes 2200 Gäste-Fans zugelassen waren, dürfen heute nur 800 FCB-Anhänger rein. Warum? Heitz: «Der Ausnahmezustand, mehr braucht es nicht.» Und mehr gab es auch nicht. Keine Begründung – nur der Fakt.

Die Muttenzerkurve hatte unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Massnahme zum Boykott aufgerufen. Und so sind von den 800 verfügbaren Tickets bloss etwas mehr als die Hälfte abgesetzt worden. Auch, weil man nur mit einem personalisierten Voucher ins Stadion kommt. Diesen hätten die Fans in Basel beziehen müssen, um dann in Paris mit Voucher und Ausweis die Tickets zu erhalten.

So müssen die FCB-Spieler die Festung Parc des Princes heute fast ohne Fan-Unterstützung stürmen. Denn eine Festung ist dieses Stadion auch im fussballerischen Sinn: In den letzten zehn Jahres hat PSG auf europäischem Parkett nur ein einziges Heimspiel verloren.

FCB-Trainer Urs Fischer sagt: «Es wird eine ganz schwierige Aufgabe. Aber unser Ziel ist europäisch zu überwintern. Dafür brauchen wir Punkte.»