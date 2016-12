Antonio Contes Team fügte Manchester City die erste Heimniederlage unter Pep Guardiola zu. Nach Startschwierigkeiten und einem 0:1-Rückstand zur Pause zeigte sich Chelsea nach der Pause gnadenlos effizient.

Trotz nur 39 Prozent Ballbesitz machten die "Blues" mit vier Torschüssen drei Treffer. Diego Costa und Willian drehten die Partie zwischen der 60. und 70. Minute, den resultatmässigen Schlusspunkt setzte Eden Hazard mit einem Konter zum 3:1.

In der Nachspielzeit artete es ziemlich aus. Nach einem üblen Foul von Topskorer Sergio Agüero an David Luiz kam es zur Rudelbildung, in deren Verlauf mit Fernandinho wegen einer Tätlichkeit ein zweiter Spieler von Manchester City vom Platz flog.

Premier League. 14. Runde vom Samstag:

Manchester City - Chelsea 1:3 (1:0). - 54'457 Zuschauer. - Tore: 45. Cahill (Eigentor) 1:0. 60. Costa 1:1. 70. Willian 1:2. 90. Hazard 1:3. - Bemerkung: 97. Rote Karten gegen Agüero (Manchester/Foul) und Fernandinho (Manchester/Tätlichkeit).

Rangliste: 1. Chelsea 14/34 (32:11). 2. Liverpool 13/30 (32:14). 3. Manchester City 14/30 (30:15). 4. Arsenal 13/28 (28:13). 5. Tottenham Hotspur 13/24 (19:10). 6. Manchester United 13/20 (18:15). 7. Everton 13/19 (16:15). 8. Watford 13/18 (17:21). 9. West Bromwich Albion 13/17 (17:16). 10. Southampton 13/17 (13:12). 11. Stoke City 13/16 (14:19). 12. Bournemouth 13/15 (15:19). 13. Burnley 13/14 (12:21). 14. Leicester City 13/13 (16:22). 15. Middlesbrough 13/12 (12:15). 16. West Ham United 13/12 (14:24). 17. Crystal Palace 13/11 (21:26). 18. Hull City 13/11 (11:28). 19. Swansea City 13/9 (16:26). 20. Sunderland 13/8 (12:23).