Der spanische Internationale Diego Costa traf mit seinem 13. Saisontor kurz vor der Pause zur Entscheidung. Der gebürtige Brasilianer köpfelte nach einer Flanke von Cesar Azpilicueta ein. In der Folge zeigte sich Chelsea so souverän wie meistens in den letzten Wochen. Erstmals seit 2009 schafften die "Blues" 11 Siege in Folge. Damals entstand die Serie zwischen April und September. Trainer war im ersten Teil Guus Hiddink gewesen, der nach der Sommerpause durch Carlo Ancelotti ersetzt wurde.

Chelsea baute dank dem 14. Saisonsieg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte aus. Die ersten Verfolger, Arsenal und Liverpool, stehen am Samstag nicht im Einsatz. Arsenal spielt am Sonntag bei Manchester City, Liverpool am Montag im Derby gegen Everton.

Resultate und Tabelle:

Crystal Palace - Chelsea 0:1 (0:1). - 25'259 Zuschauer. - Tor: 43. Costa 0:1.

1. Chelsea 17/43 (35:11). 2. Liverpool 16/34 (40:20). 3. Arsenal 16/34 (37:17). 4. Manchester City 16/33 (34:19). 5. Tottenham Hotspur 16/30 (27:11). 6. Manchester United 16/27 (22:17). 7. West Bromwich Albion 16/23 (23:19). 8. Everton 16/23 (21:20). 9. Southampton 16/21 (14:15). 10. Bournemouth 16/21 (22:25). 11. Watford 16/21 (21:28). 12. Stoke City 16/20 (17:22). 13. Burnley 16/17 (15:26). 14. Leicester City 16/16 (21:27). 15. West Ham United 16/16 (18:31). 16. Middlesbrough 16/15 (13:19). 17. Crystal Palace 17/15 (28:32). 18. Swansea City 16/12 (20:34). 19. Hull City 16/12 (14:35). 20. Sunderland 16/11 (14:28).