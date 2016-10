Wahrscheinlich stirbt man nicht wirklich vor Langeweile. Nur ist Langeweile keine lebenserhaltende Massnahme. Trotzdem wird im Schweizer Fussball an einem Modus festgehalten, der die Langeweile begünstigt. Die Ingredienzen der fussballerischen Langeweile: Viermal pro Jahr gegen die immer gleichen Gegner; fehlende Spannung an der Tabellenspitze; zu wenig Durchlässigkeit zwischen den Ligen. Der Schweizer Fussball braucht eine Frischzellenkur in Form einer Modusänderung. Andernfalls verliert er auf dem umkämpften Markt der Sport- und Unterhaltungsindustrie an Terrain.

Eine Fussballmeisterschaft sollte wie ein Krimi aufgebaut sein. Fesselnd am Anfang, tiefgründig und vielschichtig in der Mitte, atemberaubend am Schluss. Wir lassen uns vom «Tatort» in den Bann ziehen, obwohl das Ende vorhersehbar ist, das Gute gewinnt. Warum? Weil Spannung aufgebaut wird. Weil wir uns von der Illusion verführen lassen, dass es auch mal anders ausgeht. Es gibt durchaus Parallelen zwischen einem Krimi und dem Schweizer Fussball. Auch in der Super League gewinnt am Schluss das Gute, sprich der FC Basel. Aber wenn aus den Nebenbuhlern aus Bern, Zürich, Luzern und St. Gallen unscheinbare Statisten werden, die mit ihrem Versagen der Illusion die Luft abdrücken – gute Nacht.

Es gibt ein altbewährtes Rezept – die Rückkehr zur 12er-Liga mit Final- und Auf-/Abstiegsrunde und der Punktehalbierung bei Halbzeit. Das würde kaum etwas an der Erfolgsserie des FC Basel ändern. Aber wir hätten immerhin die Illusion der Spannung zurück. Sowohl in der Super- als auch in der Challenge League. Denn dort ist es richtig trostlos. Ein Mittelfeldklub in der Super League kann immerhin den Kampf um die Europacup-Plätze als Argument bemühen. Wer wie der FC Aarau in der eh schon strukturschwachen Challenge League im Mittelfeld feststeckt, kann nur beten, dass die Zuschauer nicht fernbleiben. Bei der Rückkehr zum alten Modus hätten die Aarauer im Frühling immerhin noch die Möglichkeit, um den Aufstieg zu spielen.

Der Spannungsabfall kann nicht im Interesse einer Liga sein, die punkto Professionalisierung und Infrastruktur immer höhere Massstäbe setzt. Höchste Zeit, dass sich die Liga auf ihre Kernaufgabe, den Wettbewerb, besinnt.

