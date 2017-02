In den letzten 13 Vergleichen mit Bayern München gelang den "Königsblauen" kein einziger Sieg mehr. Der letzte Erfolg datiert vom letzten Aufeinandertreffen im Cup, dem 1:0 in München im Halbfinal der Saison 2010/11. Im K.o.-Wettbewerb kam Schalke gegen den Rekord-Cupsieger nur in zwei von neun Duellen weiter.

Die lösbaren Aufgaben bekamen Eintracht Frankfurt mit einem Heimspiel gegen Zweitligist Arminia Bielefeld und Vorjahres-Finalist Borussia Dortmund (auswärts im Westfalen-Derby gegen Drittligist Sportfreunde Lotte) zugeteilt. Die Viertelfinals werden am 28. Februar und 1. März ausgetragen.