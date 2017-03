Für die Zürcher begann die Partie im St. Jakob-Park noch ganz nach Wunsch. Oliver Buff brachte die unterklassigen Zürcher schon in der 3. Minute in Führung. Super-League-Leader Basel vermochte aber zu reagieren. Zuerst glich Marc Janko mit einem Kopfball-Tor (21.) aus, kurz vor der Pause sorgte Michael Lang für die Führung dank eines Fehlers von FCZ-Schlussmann Andris Vanins.

Das Team von Trainer Urs Fischer musste praktisch während der ganzen zweiten Halbzeit den knappen Vorsprung mit einem Mann weniger verwalten. Taulant Xhaka erwies dem FCB mit seiner zweiten Verwarnung in der 56. Minute einen Bärendienst. Der FCZ konnte allerdings von der zahlenmässigen Überlegenheit auf dem Feld nicht profitieren. Im Gegenteil: Zürcher Torchancen blieben Mangelware. Stattdessen traf Renato Steffen in der 75. Minute zum vorentscheidenden 3:1.

Basel, das im Vorjahr im Viertelfinal an Sion gescheitert war, strebt damit sein erstes Double seit 2012 an. In den letzten fünf Jahren standen die Basler viermal im Cupfinal, vermochten aber nur 2012 zu gewinnen.

Das Telegramm

Basel - Zürich 3:1 (2:1)

25'259 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 3. Buff 0:1. 21. Janko 1:1. 42. Lang 2:1. 75. Steffen 3:1. - Bemerkung: 56. Gelb-Rote Karte gegen Xhaka (Basel).