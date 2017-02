Für Barcelona begann die erste Partie nach dem erschreckenden 0:4 in der Champions League bei Paris Saint-Germain ideal. Die Katalanen gingen durch Lionel Messi schon in der 4. Minute in Führung. Der Aufsteiger konnte aber in der 71. Minute durch Unai Lopez das 1:1 erzielen und setzte damit den ohnehin in der Kritik stehenden Meister unter Druck. Schliesslich rettete ein Penalty Barça vor einem weiteren Rückschlag: Messi verwandelte den Elfmeter in der 90. Minute und erzielte damit im 182. Meisterschafts-Heimspiel für den FCB seinen 185. Treffer.

Barcelona hat den Rückstand auf Leader Real Madrid auf einen Punkt verkürzt. Allerdings haben die Madrilenen zwei Partien weniger ausgetragen. Dritter ist der FC Sevilla zwei Zähler hinter Barcelona. Die Andalusier gewannen gegen Eibar 2:0.

Resultate und Tabelle:

Barcelona - Leganes 2:1 (1:0). - 63'378 Zuschauer. - Tore: 4. Messi 1:0. 71. Lopez 1:1. 90. Messi (Foulpenalty) 2:1.

Die weiteren Resultate vom Wochenende: Sporting Gijon - Atletico Madrid 1:4. Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0. Deportivo La Coruña - Alaves 0:1. FC Sevilla - Eibar 2:0. San Sebastian - Villarreal 0:1. Valencia - Athletic Bilbao 2:0. Celta Vigo - Osasuna 3:0.

Rangliste: 1. Real Madrid 52. 2. FC Barcelona 51. 3. FC Sevilla 49. 4. Atletico Madrid 45. 5. San Sebastian 41. 6. Villarreal 39. 7. Athletic Bilbao 35. 8. Eibar 35. 9. Celta Vigo 33. 10. Espanyol Barcelona 32. 11. Alaves 30. 12. Las Palmas 28. 13. Betis Sevilla 24. 14. Malaga 23. 15. Valencia 23. 16. Deportivo La Coruña 19. 17. Leganes 18. 18. Sporting Gijon 16. 19. Granada 16. 20. Osasuna 10.