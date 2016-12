Mario Balotelli erzielte beide Tore für Nizza. In der 32. Minute war der Italiener mit einem Penalty erfolgreich und fünf Minuten nach der Pause traf er - allerdings aus Abseitsposition - zum 2:1.

Bei Dijons zwischenzeitlichem Ausgleich in der 37. Minute spielte der Schweizer Vincent Rüfli eine Hauptrolle. Eine Aktion von Gegenspieler Arnaud Souquet auf Kopfhöhe des Genfer Verteidiger wertete der Schiedsrichter als Foul. Den Elfmeter verwertete Julio Tavares.

Nizza liegt nun eine Runde vor dem Ende der Hinrunde vier Punkte vor Monaco und sieben Zähler vor Paris Saint-Germain. Monaco verlor am Sonntagabend gegen Lyon mit 1:3. PSG unterlag am Samstag in Guingamp mit 1:2.

Resultate und Tabelle:

Monaco - Lyon 1:3 (0:1). - 8000 Zuschauer. - Tore: 29. Ghezzal 0:1. 65. Valbuena 0:2. 70. Bakayoko 1:2. 87. Lacazette 1:3. - Bemerkungen: 56. Lacazette (Lyon) verschiesst einen Foulpenalty. Rote Karte: 39. Mendy (Monaco/Foul).

Nice - Dijon 2:1 (1:1). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 32. Balotelli (Foulpenalty) 1:0. 37. Tavares (Foulpenalty) 1:1. 50. Balotelli 2:1. - Bemerkungen: Dijon mit Rüfli (holt Foulpenalty heraus und wird später verwarnt). Gelb-Rote Karte: 89. Varrault (Dijon).

Caen - Metz 3:0.

Am Samstag: Guingamp - Paris Saint-Germain 2:1. Lorient - Saint-Etienne 2:1. Montpellier - Bordeaux 4:0. Rennes - Bastia 1:2. Toulouse - Nancy 1:1.

1. Nice 18/43 (34:13). 2. Monaco 18/39 (54:19). 3. Paris Saint-Germain 18/36 (33:15). 4. Lyon 17/31 (32:19). 5. Guingamp 18/29 (23:17). 6. Marseille 18/27 (20:18). 7. Rennes 18/27 (19:22). 8. Toulouse 18/26 (22:19). 9. Saint-Etienne 18/25 (18:16). 10. Bordeaux 18/24 (20:26). 11. Montpellier 18/22 (28:30). 12. Bastia 18/20 (16:21). 13. Lille 18/20 (17:24). 14. Nancy 18/20 (15:23). 15. Angers 18/19 (15:22). 16. Caen 17/18 (19:30). 17. Metz 17/18 (16:34). 18. Nantes 17/16 (11:26). 19. Dijon 18/16 (24:29). 20. Lorient 18/15 (20:33).