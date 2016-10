Die Wende gegen das noch sieglose Schlusslicht kam mit der Einwechslung von Olivier Giroud. Wenige Sekunden nach dem Eintritt (69.) traf der Franzose mit seiner ersten Ballberührung volley zum 2:1, sieben Minuten später zum 3:1. Das 1:0 und das 4:1 erzielte Alexis Sanchez (19./78. Minute). Für Sunderland, das weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, traf Jermain Defoe mit einem Foulpenalty (65.).

Dank dem Sieg schob sich Arsenal, bei dem Granit Xhaka wegen seiner Rotsperre fehlte, mit 23 Punkten vorerst an Manchester City (20) vorbei. Die Citizens (20) haben am Nachmittag bei West Bromwich die Chance, wieder an die Spitze zu kommen. Liverpool (20) tritt am Abend bei Crystal Palace an.

Kurztelegramm:

Sunderland - Arsenal 1:4 (0:1). - 44'322 Zuschauer. - Tore: 19. Sanchez 0:1. 65. Defoe (Foulpenalty) 1:1. 71. Giroud 1:2. 76. Giroud 1:3. 78. Sanchez 1:4. - Bemerkung: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt).

Rangliste: 1. Arsenal 10/23 (23:10). 2. Manchester City 9/20 (20:9). 3. Liverpool 9/20 (20:11). 4. Chelsea 9/19 (19:9). 5. Tottenham Hotspur 9/19 (13:4). 6. Everton 9/15 (13:8). 7. Manchester United 9/14 (13:12). 8. Southampton 9/13 (11:8). 9. Watford 9/12 (13:13). 10. Bournemouth 9/12 (12:12). 11. Crystal Palace 9/11 (12:12). 12. Leicester City 9/11 (11:15). 13. West Bromwich Albion 9/10 (10:10). 14. Burnley 9/10 (8:13). 15. West Ham United 9/10 (10:17). 16. Stoke City 9/9 (9:16). 17. Middlesbrough 9/7 (7:11). 18. Hull City 9/7 (8:22). 19. Swansea City 9/5 (8:15). 20. Sunderland 10/2 (7:20).