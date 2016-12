Das Duell des fünffachen Meistercup- respektive Champions-League-Gewinners Bayern München und des in der Königsklasse noch sieglosen Arsenal scheint nach der Geschichte eine klare Angelegenheit für die Bayern zu werden, zumal die Gunners aus London in den letzten sechs Saisons immer in den Achtelfinals aus der Champions League ausgeschieden sind.

Aber in dieser Saison macht Arsenal unter Arsène Wenger und mit Granit Xhaka einen soliden Eindruck. Davon zeugt unter anderem der Gruppensieg in der Champions League vor Paris Saint-Germain und weit vor Basel. Die von Carlo Ancelotti gecoachten Bayern bekamen eine Mannschaft aus dem Topf der Gruppensieger zugelost, weil sie für einmal nur als Gruppenzweite (hinter Atletico Madrid) weitergekommen sind.

Die zweite Schlagerpaarung der Achtelfinals lautet Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona. Auch dies ist ein Aufeinandertreffen zwischen einem notorischen Champions-League-Triumphator (Barcelona, fünf Titel) und einem reichen Klub, der den grossen Coup noch nicht landen konnte (PSG).

Borussia Dortmund mit Torhüter Roman Bürki, der nach der Winterpause wieder fit sein sollte, bekam an der Auslosung in Nyon Benfica Lissabon zugeteilt.

In der K.o.-Phase der Königsklasse sind derart viele hochkarätige Mannschaften dabei, dass der Weg in den Final vom Samstag, 3. Juni, in Cardiff für alle steinig wird.

Champions League. Auslosung Achtelfinals: Manchester City - Monaco. Real Madrid - Napoli. Benfica Lissabon - Borussia Dortmund. Bayern München - Arsenal. Porto - Juventus Turin. Bayer Leverkusen - Atletico Madrid. Paris Saint-Germain - Barcelona. FC Sevilla - Leicester City.

Spieldaten der Achtelfinals. Hinspiele: 14./15. Februar, 21./22. Februar. Rückspiele: 7./8. März, 14./15. März.