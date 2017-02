Aebischer stand Anfang Dezember beim 3:1-Sieg gegen Basel erstmals in der Startformation und kam bisher in fünf Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Ein anderes YB-Eigengewächs wird bis Saisonende in die Challenge League ausgeliehen. Der 20-jährige Offensivspieler Kwadwo Duah, der in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen drei Tore erzielt hat, soll bei Neuchâtel Xamax noch mehr Spielpraxis sammeln.