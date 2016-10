Die Franzosen können nicht behaupten, dass ihnen jedes Wettkampfglück fehle. Das 4:2 in Metz fiel erst weit in der Nachspielzeit, sonst wäre es der sechste Sieg in der Ligue 1 mit einem Tor Unterschied geworden. Der 23-jährige Franzose Alessane Pléa war diesmal der Erfolgsgarant. Er erzielte die ersten drei Tore, das 3:2 fiel nach 84 Minuten.

Ein Erfolgserlebnis hatte der Ex-Sittener Léo Lacroix in der Innenverteidigung von Saint-Etienne. Mit einem 2:0-Sieg in Caen verbesserte sich Saint-Etienne in den 7. Rang. Die Stéphanois sind eine von nur fünf Mannschaften mit weniger als zehn Gegentoren.