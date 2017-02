Die Tore in einer unterhaltsamen Partie erzielten Raheem Sterling in der 29. und Sergio Agüero in der 69. Minute. Agüero gehört nicht zu den bevorzugten Spielern von City-Coach Pep Guardiola und war erst in der 15. Minute für den jungen Überflieger Gabriel Jesus eingewechselt worden. Der Brasilianer, der in den letzten zwei Spielen drei Tore erzielt hatte, übertrat sich den rechten Knöchel.

Bournemouth - Manchester City 0:2 (0:1). - 11'000 Zuschauer. - Tore: 29. Sterling 0:1. 69. Agüero 0:2.

Rangliste: 1. Chelsea 25/60. 2. Manchester City 25/52. 3. Tottenham Hotspur 25/50. 4. Arsenal 25/50. 5. Liverpool 25/49. 6. Manchester United 25/48. 7. Everton 25/41. 8. West Bromwich Albion 25/37. 9. Stoke City 25/32. 10. West Ham United 25/32. 11. Southampton 25/30. 12. Burnley 25/30. 13. Watford 25/30. 14. Bournemouth 25/26. 15. Swansea City 25/24. 16. Middlesbrough 25/22. 17. Leicester City 25/21. 18. Hull City 25/20. 19. Crystal Palace 25/19. 20. Sunderland 25/19.