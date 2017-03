Das Konsortium des abgesprungenen Investors Mehmet Nazif Günal, das seit Juni 2015 die Aktienmehrheit an der FC Wil 1900 AG hielt, veräusserte die Aktien Ende Januar an einen namentlich nicht genannten Dritten, ohne die erforderliche Zustimmung bei der Lizenzbehörde der SFL einzuholen. Die Lizenzbehörde hatte deshalb am 17. Februar eine Anzeige eingereicht.