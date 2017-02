Die Schweiz verpasste an den Weltmeisterschaften in St. Moritz ihre siebente Medaille der Titelkämpfe im Engadin nur knapp. Das Quartett von Swiss-Ski verlor das Duell um Platz 3 gegen Schweden 1:3 und wurde Vierte. Zuvor war die Schweiz in den Halbfinals an der Slowakei gescheitert.

Gold ging an Frankreich, das im Final die Slowakei bezwang und nach 2011 zum zweiten Mal Gold im Mannschafts-Wettkampf gewann.