Wenn jemand eines Verbrechens beschuldigt wird, gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung. Diesem Gebot folgten Professor McLaren und die Welt-Antidoping-Agentur (Wada) im abschliessenden Untersuchungsbericht, indem sie keine russischen Athletinnen und Athleten namentlich nennen. Die Sportler, welche man des Dopingbetrugs bezichtigt, haben das Recht, angehört zu werden, bevor ein definitives Urteil über sie verhängt wird.

Trotzdem stellt sich gerade im Sport auch das Verhältnis von Täter- und Opferschutz.

Denn vor Gericht gilt eben auch: Wird jemand eines schwerwiegenden Verbrechens bezichtigt, nimmt man ihn in der Regel bis zum Prozess in Untersuchungshaft. Was Russlands Staat und Russlands Athleten vorgeworfen wird, ist schwerwiegend. Es ist nichts weniger als der grösste Betrug in der Geschichte des modernen Sports.

Im Gegensatz zu den mit Nachtests überführten Sündern aus den Olympischen Spielen von Peking und London sind viele Angeklagte von Sotschi weiter aktiv und genau jetzt mitten in der Wettkampfsaison. Die jeweiligen Fachverbände verfügen seit Freitag über deren Namen und die vermeintlichen Beweise. Bis zu einem definitiven Urteil müssen diese russischen Sportler provisorisch aus dem Verkehr gezogen werden. Sofort. Und ohne Wenn und Aber.

Die Glaubwürdigkeit des Spitzensports ist schwer angeschlagen. Das IOC hat mit dem kapitalen Fehlentscheid, Russland nicht kollektiv von den Olympischen Spielen in Rio auszuschliessen, der Sache bereits einmal einen Bärendienst erwiesen. Nun muss man handeln. Verdammt schnell handeln. Die zwei vom IOC eingesetzten Kommissionen hatten genügend Zeit, um ihre Arbeit aufzugleisen. Dass es für ihre Untersuchung keine Deadline gibt, ist ein weiteres beunruhigendes Zeichen.

Noch schlimmer wäre allerdings das Schweigen der FIS und von weiteren Wintersportverbänden. An ihnen liegt es, ein sofortiges Zeichen zu setzen. Zum Schutz der ehrlichen Athleten. Dass sie es tun werden, ist leider nicht mehr als ein frommer Wunsch.