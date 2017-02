Drei Tage nach der Verlängerung seines Kontraktes bis 2020 hat sich Guillaume Hoarau auf seine spezielle Art für das Vertrauen der Young Boys bedankt. Schon nach 11 Minuten versenkte er gegen St. Gallen eiskalt einen Penalty, und 13 Minuten vor Schluss bereitete er mit einer tollen Direktabnahme den 2:2-Ausgleich des Debütanten Roger Assalé vor. Hoarau wies einmal mehr nach, einer der besten Stürmer zu sein, die je im Schweizer Fussball engagiert waren.

Und sehr gute Stürmer hat es in der höchsten Spielklasse schon viele gegeben. Als sie noch NLA hiess, waren Karl-Heinz Rummenigge, Ivan Zamorano, Sonny Anderson, Wynton Rufer und Giovane Elber grosse Namen. Nach der Umbenennung in Super League haben Akteure wie Stephan Chapuisat, Richard Nuñez, Seydou Doumbia, Emile Mpenza, Alex Frei und Marco Streller für Schlagzeilen gesorgt. Aber Hoarau lässt sich bedenkenlos an diese Reihe anhängen. Der YB-Angreifer ist derzeit die grösste Attraktion der Liga und Ende Januar zu Recht als ihr bester Spieler ausgezeichnet worden.

Es ist daher nur gut für die Super League, haben die Young Boys in dieser Woche den Vertrag mit dem Topstar vorzeitig um zwei Jahre verlängert. «Hoarau ist ein absoluter Leader – auf und neben dem Platz», sagt Sportchef Christoph Spycher. «Er ist einer, der mit Taten vorangeht und für die jungen Spieler eine grosse Stütze ist.»

Es ist ein starkes Signal, das die Klubführung damit an die YB-Anhänger und auch an die Konkurrenz abgeschickt hat. Es bringt zum Ausdruck, dass Gelb-Schwarz weiterhin grosse Ambitionen hat. Noch im vergangenen Herbst, nach der Trennung von Sportchef Fredy Bickel und den angekündigten Sparübungen, war der Eindruck aufgekommen, die Berner müssten künftig kleinere Brötchen backen.

Weil aber in dieser Woche neben Hoarau auch die Verträge des Mittelfeldkraftwerks Sékou Sanogo und des Mittelfeldtalents Michel Aebischer verlängert wurden, ist davon auszugehen, dass YB eine Spitzenmannschaft bleibt. Ob diese auch einmal in der Lage sein wird, den FC Basel ernsthaft anzugreifen, muss indes abgewartet werden.