An der Nationalliga-Versammlung in Ittigen wurde ein bemerkenswerter Entscheid gefällt. Ab der Saison 2017/2018 werden die Playoffspiele der NLA und der NLB nicht mehr durch ein Penaltyschiessen, sondern zwingend durch den «Sudden Death». Das heisst, es wird so lange gespielt, bis ein Tor fällt.

Was im Extremfall bedeuten kann, dass Spiele bis weit in die Nacht hinein dauern. Das NHL-Playoffspiel zwischen den Detroit Red Wings und den Montreal Maroons vom 24. März 1936 ist seit über 70 Jahren das längste Spiel der Eishockey-Geschichte. Der entscheidende Treffer fiel erst in der sechsten Verlängerung nach einer Gesamtspielzeit von fast sechs Stunden. Inklusive Pause dauerte der ganze Match also über acht (!) Stunden.

Eine Auflistung der fünf längsten NHL-Overtimes inklusive der längsten Verlängerung in Europa: