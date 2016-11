Der langjährige Captain des SC Langenthal lancierte seine Karriere im Oberaargau, ehe er in der NLA bei Biel und Basel wirkte. 2010 kehrte der Stürmer nach Langenthal zurück und gehört seither zu den produktivsten Schweizer Spielern der Liga. In dieser Saison hält der 32-jährige Tschannen in bisher 12 Spielen bei 8 Toren und 10 Assists.