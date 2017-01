Gagnon spielte seit der Saison 2013/2014 in Finnland für den Erstligisten Lukko Rauma, wo er in 232 Partien 164 Punkte realisierte. In der laufenden Saison hält er bei 11 Toren und 26 Skorerpunkten.

Der SCB hat damit aktuell mit den Amerikanern Mark Arcobello und Ryan Lasch sowie den Kanadiern Andrew Ebbett und Gagnon vier ausländische Stürmer unter Vertrag. Hinzu kommt der kanadische Verteidiger Maxim Noreau.