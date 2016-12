Bis in die 55. Minute stand es nur 1:0 für die Berner. Topskorer Mark Arcobello, der die letzten vier Partien nicht mehr getroffen hatte, schoss den SCB nach knapp 15 Minuten in Führung. In den letzten fünf Minuten erhöhten Thomas Rüfenacht, Simon Bodenmann und Ryan Lasch mit ihren Toren zum deutlichen Sieg.

Es war nicht, wie es das Resultat vermuten lässt, eine klare Angelegenheit. Im Gegenteil: Bern besass zwar mehr vom Spiel, Lausanne wehrte sich aber nach Kräften. Und gut eine Minute vor der zweiten Pause jubelten die Waadtländer, nachdem Alain Miéville mit einem Weitschuss das vermeintliche 1:1 erzielt hatte. Berns Trainer Kari Jalonen hatte aber ein Offside eines Lausanners gesehen und setzte die "Coaches Challenge" ein. Nach der Videokonsultation erhielt er Recht, der Treffer wurde aberkannt.

Und so blieb es bei der knappen Berner Führung, die bis in die Schlussphase anhielt. Erst mit dem 2:0 von Rüfenacht brach der Widerstand der Lausanner, die ihre letzten fünf Partien gewonnen hatten. Es war ein für das Spiel symptomatischer Treffer: Im Fallen setzte Rüfenacht nach, bis der Puck endlich im Tor lag. Bereits Arcobello hatte für die Berner Arbeitstiere im Nachstochern getroffen.

Lausanne - Bern 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

6789 Zuschauer. - SR Brüggemann (GER)/Wehrli, Küng/Stuber. - Tore: 15. Arcobello 0:1. 55. Rüfenacht (Arcobello, Moser) 0:2. 58. Bodenmann 0:3. 60. (59:38) Lasch 0:4. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lausanne, 2mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Arcobello.

Lausanne: Huet; Trutmann, Junland; Nodari, Genazzi; Gobbi, Fischer; Lardi; Herren, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Antonietti; Schelling, Miéville, Déruns; Augsburger, Kneubühler, In-Albon.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Gerber; Jobin, Krueger; Andersson, Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Reichert, Müller.

Bemerkungen: Lausanne ohne Walsky, Borlat, Conz (alle verletzt) und Ledin (überzähliger Ausländer), Bern ohne Macenauer (verletzt), Kreis, Randegger, Ness und Meyer (alle überzählig). Pfostenschuss Jobin (9.).