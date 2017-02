Am Samstag beim 3:1 in Biel hatte Servette im Mitteldrittel mit zwei Toren für die Differenz gesorgt. Gegen Fribourg dauerte es nur sechseinhalb Minuten, bis die effizient und druckvoll aufspielenden Genfer gegen den defensiv phasenweise inferioren Gegner 2:0 in Führung lagen.

Zuerst lenkte Larri Leeger einen Schuss von Cody Almond unhaltbar für Benjamin Conz ab, dann verwertete Nathan Gerbe backhand ein wunderschönes Zuspiel von Romain Loeffel. Erst als die Genfer nach dem 4:0 in der 42. Minute durch Francis Paré, der im dritten Spiel seinen zweiten Treffer erzielte, etwas nachliessen, konnte Gottéron noch etwas Resultatkosmetik betreiben.

Nach der sechsten Niederlage in Folge ist auch rechnerisch klar, dass Fribourg zum zweiten Mal in drei Jahren die Playoffs verpassen wird. Auch mit der Einsetzung von Klublegende Slawa Bykow als Berater von Trainer Larry Huras vermochte Gottéron das Ruder nicht mehr herum zu reissen. Im Gegenteil: Beide Partien "mit" Bykow gingen verloren.

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 6:3 (2:0, 1:0, 3:3)

7022 Zuschauer (Saisonrekord). - SR Eichmann/Fischer, Borga/Fluri. - Tore: 4. Almond (Gerbe, Loeffel) 1:0. 7. Gerbe (Loeffel, Riat) 2:0. 22. Jacquemet (Gerbe, Paré) 3:0. 42. Paré (Impose) 4:0. 48. Sprunger (Birner/Ausschluss Wick) 4:1. 51. (50:37) Vukovic (Paré) 5:1. 52. (51:54) Abplanalp (Cervenka) 5:2. 56. Cervenka (Birner/Ausschlüsse Douay; Rathgeb) 5:3. 60. (59:08) Gerbe (Spaling) 6:3 (ins leere Tor). - Strafen: je 5mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Spaling; Sprunger.

Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Mercier; Jacquemet, Fransson; Vukovic, Bezina; Petschenig; Gerbe, Almond, Spaling; Wick, Paré, Douay; Simek, Kast, Impose; Traber, Heinimann, Riat; Schweri.

Fribourg-Gottéron: Conz; Rathgeb, Schilt; Leeger, Chavaillaz; Maret, Abplanalp; Kienzle; Sprunger, Cervenka, Birner; Mauldin, Vesce, Fritsche; Neuenschwander, Schmutz, Neukom; Steiner, Chiquet, Mottet.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Bays, Chuard, Ehrhardt, Rod, Romy, Rubin (alle verletzt) und Slater (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Glauser, Loichat, Rivera, Stalder (alle verletzt) und Picard (überzähliger Ausländer). Pfostenschuss Riat (27.). Timeout Fribourg-Gottéron (58:27). Fribourg-Gottéron von 57:50 bis 59:08 ohne Torhüter.