Zwar waren die Skandinavier in Montreal klar die bessere Mannschaft, dennoch konnten die Schweizer bis zur 55. Minute auf eine Überraschung hoffen. Dann brachte Joel Eriksson Ek die Schweden mit seinem zweiten Tor in dieser Partie zum dritten Mal in Führung.

Diesmal war die SIHF-Auswahl zu keiner Reaktion mehr fähig. Die Tore zum 1:1 (6.) und 2:2 (27.) erzielten Jonas Siegenthaler sowie Captain Calvin Thürkauf jeweils im Powerplay. Schon beim 4:3-Auftaktsieg nach Verlängerung gegen Tschechien hatten die Schweizer zweimal in Überzahl getroffen. Für Thürkauf war es der zweite Treffer an diesem Turnier.

Nach einem Ruhetag ist in der Nacht auf Samstag Dänemark der nächste Gegner. Die Schweizer sind gewarnt, verliessen sie doch an den letzten beiden U20-Weltmeisterschaften das Eis als Verlierer.