Keine 200 Sekunden benötigte der SC Bern, um im Playoff-Final die erste Duftmarke zu setzen. Und auch nach Arcobellos erstem Treffer bestimmten die Gastgeber die Gangart. In Unterzahl hebelten Martin Plüss und Alain Berger in der 9. Minute die zu passive Zuger Mannschaft aus.

Im Mitteldrittel folgt dann die Entscheidung: Zweimal Arcobello (22. und 38.) und Justin Krueger (25.) erhöhten auf 5:0. Weiter geht es in der Best-of-7-Serie am Samstag in Zug.