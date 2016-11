Es ist klar, worauf Josi anspielt: Im Sommer wurde sein Verteidigungspartner, Mentor und bester Freund im Team, der kanadische Verteidiger Shea Weber, völlig unerwartet an die Montréal Canadiens verkauft, die historisch erfolgreichste, aber seit Jahrzehnten im Chaos dümpelnde legendäre Franchise der NHL.

Im Gegenzug wechselte der laute, lustige, extrovertierte P. K. Subban nach „Smashville“ und bildet dort mit Roman Josi das erste Verteidigerpaar. Einen grösseren Unterschied im Charakter von Arbeitskollegen kann man sich kaum vorstellen.

Kann das gutgehen?

Die Unternehmenskultur, wenn man so will, wird nicht von uns Spielern bestimmt. Das ist Aufgabe des Managements, der Trainer. Menschlich werden P. K. und ich gut miteinander auskommen. Gleich nach dem Trade haben wir einander SMS geschrieben. Ich kenne ihn vom All Star Game. Ein toller Typ und guter Verteidiger, allerdings tickt er völlig anders als Weber. Er spielt auch anders. Webers größte Waffe war sein Schuss, Subban lenkt das Spiel. Darauf muss ich mich einstellen.

Traurig, dass Weber weg ist?

Ja, weil wir auf vielen Ebenen gut harmoniert haben, nicht nur auf dem Eis. Er war wichtig für mich und meine Entwicklung.

Wie war er zu Ihnen?

Wie ein grosser Bruder. Einer, den du nur beobachten musstest, um besser zu werden. Einer, vor dem du Respekt hattest. Der Führungsqualitäten hatte, allein durch das, was er in der Kabine tat.

Zum Beispiel?

Weber braucht nicht viel, um ein Team zu führen. Leading by example, er war einfach ein Vorbild in jeder Situation.

Wenn ihr künftig gegeneinander spielt …

… werde ich ihn behandeln wie jeden anderen Gegner auch.

Checks fertig fahren bis auf die Rippen?

Klar. Ich bin ein Nashville Predator, er ab sofort ein Canadien.

In den letzten Jahren ist Josi selbst ein Führungsspieler geworden. Er gehört zum Core Team, zum inneren Zirkel in der Kabine.

Führen: Belohnung oder Belastung?

Belastung definitiv nicht. Ich will immer ein Vorbild sein in allem, was ich tue, ob mit oder ohne C auf der Brust.

Konkret: Was meinen Sie mit Vorbild?

Verantwortung übernehmen. Jungen den Weg zeigen. Mit einem wie Yannick Weber, der neu nach Nashville gekommen ist, abendessen gehen. Initiativen setzen eben. Jemand sein, an dem sich die Mannschaft orientiert.

Wie weit geht das?

Bis zu dem, was es in unserem Sport eben braucht, um klarzumachen, dass an diesem Abend wir es sind, die gewinnen werden: Schüsse mit dem Körper blocken. Einen Angriff auslösen. Gegner wegchecken. Signale setzen, nach innen wie nach außen.

Woher können Sie das?

Eishockey ist ein hierarchischer Sport und da in vielerlei Dingen dem Berufsleben sehr ähnlich: Du kommst ganz unten rein, beobachtest, verhältst dich ruhig, und langsam übernimmst du immer mehr Verantwortung. Unterschied: Wenn ich als Verteidiger aufs Tor ziehe, ohne dass mich die Teamkollegen absichern, ist die Chance auf ein Gegentor sehr groß, das Feedback also schmerzhaft direkt. Direkter jedenfalls als in normalen Jobs. Gerade hier gilt also: Du kannst nur sinnvoll führen, wenn du sicher sein kannst, dass jeder für das Gesamte einsteht.

Dazu muss man aber wissen, was man will, als Team, als Organisation.

Im Hockey ist das glasklar: Gewinnen. Jeden Abend. Egal gegen wen. In einem gewöhnlichen Job ist das vielleicht nicht immer so deutlich.

Haben Sie nie das Bedürfnis, sich in der Mannschaft zu verstecken? Sie können ja nicht ausschliesslich gute Tage haben.

Auch an den schlechten Tagen trägst du Verantwortung.

Okay, aber „schlechte Tage“ sind doch sehr relativ. Manche melden sich krank, wenn sie einen Schnupfen haben. Sie haben mit einer gebrochenen Nase und einem gebrochenen Finger im härtesten Sport der Welt verteidigt.

Das Prinzip ist dennoch dasselbe: Auch der Angestellte wird mit einem Schnupfen arbeiten gehen, wenn er mit seiner Abteilung eine wichtige Präsentation hat. Ist doch nur eine Frage der Motivation und der Gewissheit, dass du im richtigen Job bist.

Wie spielt man mit gebrochener Nase?

Das blutet am Anfang schrecklich, aber dann wird es gerade gerichtet, vereist – und es geht schon wieder weiter. Auf dem Eis vergisst du es, ehrlich.

Und ein gebrochener Finger?

Knochenbrüche tun nur in dem Moment weh, wo sie passieren. Danach hauptsächlich dann, wenn das Gewebe rundherum bewegt wird. Bei Kontakt mit Gegnern zum Beispiel, aber auch ganz banal, wenn du dich stösst.

Erzählen Sie Ihren Kollegen, wenn Sie mit Verletzungen spielen?

Nur wenn sie danach fragen. Sonst ist das eine Frage zwischen Physiotherapeut, Arzt und mir. Der Gegner erfährt sowieso nicht, wenn dir was fehlt, schon aus Selbstschutz.

Weil?

Weil du sonst garantiert jemanden hast, der gezielt auf deine Schwachstellen abgestellt wird.

Wie finden Sie eigentlich Fussballer, die bei jedem Schubser umfallen?

Es ist eine Frage der Kultur und der Regeln: Wenn ich als Hockeyspieler mein Team schwäche, indem ich dauernd umfalle, wird das Konsequenzen haben. Wird Umfallen aber akzeptiert, macht das klarerweise jeder, weil er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Shea Weber ist der fairste Spieler, den ich kenne: In fünf Jahren wurde ein einziges Mal eine Schwalbe gegen ihn gepfiffen – es war aber keine. Shea war minutenlang ausser sich, weil ihm der Schiedsrichter unsportliches Verhalten unterstellt hatte. Auf Webers Festplatte ist dieses Muster nicht eingespeichert: sich einen Vorteil zu erschleichen. So habe ich das vorher mit „leading by example“ gemeint: Du musst dich in jedem Moment so verhalten, dass es keinen Zweifel an deiner Integrität gibt. Nicht für die anderen, aber vor allem nicht für dich selbst.