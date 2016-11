Der EHC Biel hatte Rossi im Sommer 2014 vom konkursiten EHC Basel übernommen. Seither ist der 25-Jährige bei den Seeländern in der NLA zu einer festen Grösse gereift. In 131 Ligaspielen erzielte er 28 Tore und 18 Assists. Im Frühling 2015 lief Rossi in der WM-Vorbereitung ausserdem zweimal für die Schweizer Nationalmannschafts auf.

Nun folgt nach drei Saisons in Biel der Wechsel zu Fribourg-Gottéron. Bei den Freiburger erhielt Rossi einen Dreijahresvertrag.