Lugano geriet nie ernsthaft in Gefahr, die Dreitore-Reserve aus dem Hinspiel noch preiszugeben. Pilsen, das in der tschechischen Extraliga nur an drittletzter Stelle liegt, lag nur gerade 116 Sekunden in Führung. Das 1:0 durch Jakub Lev in der 8. Minute konterte Patrik Zackrisson postwendend. Der HCL-Schwede reagierte auf einen Abpraller nach einem Schuss Riccardo Sartoris am schnellsten.

Zwar konnte Pilsen die zweimalige Führung durch Grégory Hofmann und Raffaele Sannitz nochmals ausgleichen, doch das 3:3 durch Tomas Svoboda fiel erst neun Sekunden vor Schluss. Rückkehrer Maxim Lapierre reiste noch nicht mit den "Bianconeri" nach Westböhmen, das Tor hütete Ersatzkeeper Daniel Manzato.

Im Achtelfinal (1. und 8. November) trifft Lugano voraussichtlich auf die ZSC Lions, die im Rückspiel im Hallenstadion heute gegen Wolfsburg einen 4:1-Vorsprung verteidigen müssen.

Telegramm:

Pilsen - Lugano 3:3 (1:1, 1:1, 1:1). - 2065 Zuschauer. - SR Brill/Hodek (GER/CZE), Brejcha/Suchanek (CZE). - Tore: 8. Lev (Kracik) 1:0. 10. Zackrisson (Sartori, Martensson) 1:1. 27. Hofmann (Ulmer) 1:2. 31. Kodytek (Pulpan) 2:2. 48. Sannitz (Gardner, Bertaggia) 2:3. 60. (59:51) Svoboda (Ceresnak) 3:3. - Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten gegen Pilsen, 8mal 2 Minuten gegen Lugano.