Ambri-Piotta hatte am Samstag mit dem 1:2 bei den SCL Tigers die sechste Niederlage in Folge kassiert und verfügt nur noch über theoretische Chancen für eine Playoff-Qualifikation. Die Abstiegsrunde ist unvermeidbar. Und die Playouts (best of 7) gegen den Vorletzten wohl ebenfalls.

Denn der Rückstand auf Platz 10 (aktuell Kloten), der nach der Klassierungs- beziehungsweise Abstiegsrunde noch den direkten Klassenerhalt bedeuteten würde, beträgt bereits neun Punkte. Der Verlierer der Playouts wird gegen den NLB-Champion den zwölften und letzten NLA-Platz für die nächste Saison ausmachen. Ambri, das 1999 einmal den Playoff-Final erreichte, konnte sich seit 2007 bloss noch einmal für die Playoffs qualifizieren (2014).

Ambri-Piotta betonte in einer Medienmitteilung, dass der Entscheid getroffen worden sei, "um die Negativspirale zu stoppen und mit Entschlossenheit die 'richtige Einstellung' für das Saisonfinale zu kreieren."

Als Nachfolger beim Nordtessiner Dorfklub soll laut der Zeitung "La Regione" Kossmanns Landsmann Gordie Dwyer (39), der aktuelle Headcoach von Medvescak Zagreb (KHL), bereit stehen. Dwyer war unter anderem am vergangenen Spengler Cup als Assistenzcoach beim siegreichen Team Canada tätig.

Der entlassene Kossmann hatte im Oktober 2015 bei den Leventinern die Nachfolge von Serge Pelletier angetreten. Kossmann führte am Ende der letzten Saison die Leventiner immerhin noch zum direkten Klassenerhalt (Rang 10).

Im Laufe der aktuellen Saison schien die Ablösung von Kossmann bald einmal nur eine Frage der Zeit. Denn bereits Mitte November war ihm beispielsweise Sportchef Ivano Zanatta, ein Italo-Kanadier der einst auch Headcoach bei Lugano war, zur "Verstärkung" oder "Unterstützung" an der Bande zur Seite gestellt worden. Doch Kossmann verlängerte damals mit einigen positiven Resultaten seines Teams noch die "Galgenfrist".