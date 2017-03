Bei der 2:5-Niederlage in Ambri am vergangenen Samstag zum Abschluss der Abstiegsrunde hatte Fribourgs Trainer Larry Huras zehn Stammspieler geschont. Diese Massnahme konnten nicht alle nachvollziehen. Fakt ist aber, dass Gottéron am Dienstag im Gegensatz zu den Leventinern von der ersten Minute an bereit war. Julien Sprunger brachte die Gastgeber bereits nach 67 Sekunden in Führung, nachdem Ambris Adam Hall nach 14 Sekunden eine Strafe kassierte hatte. Es war für Sprunger der 31. Treffer in dieser Saison.

In der Folge tat sich mit Tristan Vauclair ein Stürmer hervor, der nach der vergangenen Saison bei Fribourg nicht mehr erwünscht war und bis Ende Februar für den B-Ligisten Red Ice Martigny spielte. Der 32-Jährige, nicht als begnadeter Torschütze bekannt, erzielte das 2:0 (4.) sowie 3:0 (17.) und bereitete das 4:0 von Caryl Neuenschwander (22.) vor. Letzterer traf zum ersten Mal überhaupt in dieser NLA-Spielzeit. Aussergewöhnlich waren auch die drei Assists von Verteidiger Sebastian Schilt.

Torhüter Benjamin Conz, in der Qualifikation oft kritisiert, feierte den dritten Shutout in seinen letzten fünf Partien. Allerdings präsentierte sich Ambri in einer lamentablen Verfassung.

Telegramm:

Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). - 5315 Zuschauer. - SR Massy/Stricker, Gnemmi/Küng. - Tore: 2. (1:07) Sprunger (Glauser, Birner/Ausschluss Hall) 1:0. 4. Vauclair (Fritsche, Schilt) 2:0. 17. Vauclair (Fritsche, Schilt/Ausschluss Duca) 3:0. 22. Neuenschwander (Vauclair, Schilt) 4:0. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 11mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Pesonen.

Fribourg-Gottéron: Conz; Stalder, Schilt; Glauser, Picard; Leeger, Abplanalp; Maret; Fritsche, Rivera, Vauclair; Sprunger, Cervenka, Birner; Neuenschwander, Chiquet, Neukom; Mottet, Mauldin, Marchon.

Ambri-Piotta: Zurkirchen/Descloux (ab 23.); Ngoy, Jelovac; Trunz, Collenberg; Berger, Gautschi; Kostner, Hall, Pesonen; D'Agostini, Emmerton, Monnet; Guggisberg, Goi, Lauper; Trisconi, Fuchs, Lhotak; Duca; Bastl.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Vesce (überzähliger Ausländer), Loichat, Bykow, Schmutz und Rathgeb. Ambri-Piotta ohne Zgraggen (alle verletzt), Fora (gesperrt), Mäenpää und Balej (überzählige Ausländer). - Pfosten-/Lattenschüsse: 13. Glauser, 16. Mottet. - Timeout Ambri (56:38), danach bis Spielende ohne Goalie.