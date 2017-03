Nach den 0:4- und 1:6-Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Abstiegs-Playoffs hatten bei Ambri viele mit einer Entlassung von Trainer Gordie Dwyer gerechnet. Die Verantwortlichen der Leventiner hielten aber an ihm fest. Sie kamen zum Schluss, dass der Geist der Mannschaft gut sei.

Tatsächlich steigerte sich Ambri in der dritten Partie enorm. Dennoch stehen die Leventiner erneut mit leeren Händen da. Nach einer dummen Strafe gegen den Tessiner Stürmer Matt D'Agostini erzielte Sprunger in der 65. Minute nach einem herrlichen Querpass von Roman Cervenka den Siegtreffer. Auch das 1:1 (23.) hatte Sprunger, der schon in den ersten zwei Partien in dieser Serie erfolgreich gewesen war, auf Vorarbeit von Cervenka in Überzahl geschossen. Der PostFinance-Topskorer hat nun in dieser Saison bereits sagenhafte 34 Tore auf dem Konto.

In der regulären Spielzeit hatte Ambri dem Sieg näher gestanden. Bereits nach 55 Sekunden gingen die Leventiner durch den auffälligen Cory Emmerton in Führung. Der Kanadier stand nach einem Abpraller goldrichtig. Trotz zahlreicher guter Chancen blieb es aber bei diesem einen Treffer für die Gäste. In der 30. Minute kam Pech dazu, als Jason Fuchs nur den Pfosten traf. So entschieden die Powerplay-Tore 5 und 6 von Fribourg in dieser Serie. Ambri wartet derweil weiter auf den ersten Treffer in Überzahl.

Telegramm

Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.V.

6171 Zuschauer. - SR Kurmann/Eichmann, Castelli/Gnemmi. - Tore: 1. (0:55) Emmerton (D'Agostini) 0:1. 23. Sprunger (Cervenka/Ausschluss Lhotak) 1:1. 65. (64:21) Sprunger (Cervenka, Birner/Ausschluss D'Agostini) 2:1. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Emmerton.

Fribourg-Gottéron: Conz; Stalder, Schilt; Glauser, Picard; Leeger, Abplanalp; Maret, Kienzle; Fritsche, Rivera, Vauclair; Sprunger, Cervenka, Birner; Mottet, Mauldin, Marchon; Neuenschwander, Chiquet, Neukom.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Ngoy, Jelovac; Berger, Gautschi; Trunz, Mäenpää; Collenberg; Kostner, Hall, Lauper; D'Agostini, Emmerton, Monnet; Duca, Goi, Bastl; Guggisberg, Fuchs, Lhotak; Trisconi.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Vesce (überzähliger Ausländer), Loichat, Schmutz, Bykow und Rathgeb. Ambri-Piotta ohne Descloux, Zgraggen (alle verletzt), Fora (gesperrt), Pesonen und Balej (überzählige Ausländer). - 30. Pfostenschuss Fuchs. - Timeout Fribourg-Gottéron (56.).