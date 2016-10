Dass Florida nach 18 Minuten 3:0 führte, daran hatte auch Malgin seinen Anteil. Der 19-Jährige bereitete das nach einem Konter erzielte 3:0 von Jonathan Marchessault mit einem schönen Querpass vor. Es war für Malgin nach sechs punktelosen Partien der zweite Assist in der besten Liga der Welt. Dennoch wurde er nur während gut acht Minuten eingesetzt. Matchwinner der Panthers beim sechsten Erfolg in den letzten acht Duellen gegen Detroit war Colton Sceviour, der erstmals in der NHL drei Tore schoss.

Auch Mark Streit feierte mit den Philadelphia Flyers beim 4:3 gegen Carolina Hurricanes nach zuvor zwei 4:5-Niederlagen einen Sieg. Das entscheidende 4:3 von Brandon Manning nach genau 48 Minuten war ein Shorthander. Streit (22:20 Minuten) blieb ohne Punkte und stand bei den Gegentoren zum 1:1 und 2:3 auf dem Eis.