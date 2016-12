Den Grundstein zum Sieg legte das Team von Doug Shedden mit drei Toren zwischen der 19. und der 30. Minute, womit Lugano nach Hälfte der Partie mit 4:1 in Führung lag. Mit zwei Toren im Schlussdrittel fand Hradec Kralove noch einmal zurück ins Spiel, wobei das 3:4 in der 52. Minute durch Rudolf Cerveny umstritten war.

Der Stürmer traf mit einem Schlenzer von der blauen Linie ins leere Tor, da Luganos Torhüter Daniel Manzato sich bei einer Aktion zuvor verletzt hatte und neben dem Tor auf dem Eis lag. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel aber nicht.

Bei Lugano stach Grégory Hofmann mit zwei Treffern hervor. Der letztjährige Finalist verschaffte sich mit dem Sieg einen weiteren Ruhetag und qualifizierte sich direkt für die Halbfinals am Freitag. Hradec Kralove spielt am Donnerstag gegen den Dritten der Gruppe Cattini um den Einzug in die Runde der letzten vier.

Lugano - Mountfield Kralove 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wehrli/Wiegand, Borga/Obwegeser. - Tore: 12. (11:18) Hofmann (Wilson/Ausschluss Knotek) 1:0. 12. (11:53) Simanek (Cerveny) 1:1. 19. Hofmann 2:1. 30. (29:23) Fazzini (Lapierre) 3:1. 31. (30:51) Vesce (Klasen/Strafe angezeigt) 4:1. 44. Dzerins (Ausschluss Picard!) 4:2. 52. Cerveny 4:3. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen Mountfield Kralove.

Lugano: Manzato (52. Merzlikins); Wisniewski, Wilson; Chiesa, Furrer; Ulmer, Heinrich; Hirschi, Sartori; Bürgler, Zackrisson, Hofmann; Walker, Lapierre, Sannitz; Vesce, Martensson, Klasen; Bertaggia, Gardner, Fazzini.

Mountfield Kralove: Rybar (31. Kacetl); Planek, Vydareny; Dietz, Gregorc; Stajnoch, Newton; Pavlas, Ehrhardt; Cerveny, Dzerins, Simanek; Bednar, Kukumberg, Dej; Jarusek, Picard, Dragoun; Kohler, Knotek, Lhotak.

Lugano ohne Brunner, Kparghai, Vauclair, Morini, Fontana (alle verletzt), Ronchetti, Reuille, Riva, Romanenghi (alle überzählig), Mountfield Kralove ohne Monnet (überzählig). 52. Merzlikins verletzt ausgeschieden. 60. (59:03) Timeout von Mountfield Kralove, danach ohne Goalie.