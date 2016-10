So stellt man sich das schöne Eishockey-Leben vor: Raus aus der Eishalle, gekleidet in T-Shirts und kurzen Hosen, an den Füssen Flip-Flops. Draussen 30 Grad, blauer Himmel und Sonnenschein. Palmen, Strand und Meer. Denis Malgin muss sich in Florida, genauer in der Stadt Sunrise, derzeit vorkommen wie im Paradies. Nicht nur wegen des Wetters, sondern vor allem deshalb, weil der 19-jährige Oltner derzeit erlebt, wie sich sein Traum, dereinst in der NHL, der besten Eishockey-Liga der Welt zu spielen, erfüllt. In der Nacht auf heute bestritt Malgin bereits sein fünftes NHL-Spiel im Dress der Florida Panthers.