Am 15. Mai 2011 waren Tuomo Ruutu und Janne Pesonen dank eines sensationellen 6:1-Finalsiegs gegen Schweden in Bratislava mit Finnland Eishockey-Weltmeister geworden. Als Gegner standen sich die beiden bestandenen Flügelstürmer allerdings auf Profi-Niveau bis gestern nur ein einziges Mal gegenüber: Am 4. Dezember 2008 in der NHL, als Ruutu für die Carolina Hurricanes und Pesonen bei seinem kurzen Gastspiel in Nordamerika für die Pittsburgh Penguins stürmte.

Am Samstagabend trafen sich die beiden Finnen erst zum zweiten Mal in ihrer mittlerweile langen Aktivkarriere auf Klubebene – und das erst noch ein bisschen zufällig. Ambri hatte Pesonen im August vorerst für sieben Wochen und später für die ganze Saison verpflichtet. Der in 751 NHL-Partien gestählte Ruutu stiess erst vorletzte Woche aus Nordamerika zum HCD, weil er den Cut bei den Vancouver Canucks im letzten Moment nicht geschafft hatte und zurzeit HCD-Verteidiger Daniel Rahimi wegen eines Kreuzbandanrisses pausieren muss.

Partie wurde von Ausfällen und Verletzungen geprägt

Im NHL-Duell hatte Ruutu zwar einen Treffer für die Hurricanes erzielt, Pesonen die besagte Partie mit den Penguins jedoch mit 5:2 für sich entschieden. Beim gestrigen ersten Wiedersehen in der NLA behielt Ruutu das bessere Ende nicht nur wegen des 6:3-Sieges für sich. Die neueste Davoser Verpflichtung erzielte das wegweisende 3:1 in der 16. Minute im Powerplay. Es war bereits das zweite von drei aufeinanderfolgenden Überzahltoren der Bündner an diesem Abend. Ruutu gehörte mit seinem kämpferischen Einsatz und seiner guten Puckkontrolle generell zu den auffälligsten Spielern in dieser Partie. Pesonen sah Ambris vierten Gegentreffer von der Strafbank aus. Später liess er sich beim zweiten Tor der Tessiner einen Assistpunkt gutschreiben.

Über die gesamte Partie bilanziert, blieb das finnische Weltmeisterduell hingegen eine Randnotiz. Ausfälle und Verletzungen prägten das Geschehen. Ruutus 3:1 verpasste sein finnischer HCD-Landsmann Perttu Lindgren, weil er sich in der Kabine eine tiefe Fleischwunde im Gesicht nähen lassen musste und erst nach der ersten Pause wieder aufs Eis zurückkehrte. Bereits vor dem 3:1 war die Partie für Mauro Jörg definitiv zu Ende. Der Davoser Flügelstürmer hatte bei einem harten Check von Sven Berger auf offenem Eis, den die Schiedsrichter nicht als Foul taxierten, einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Und noch vor der ersten Drittelspause kam auch das Aus für Dick Axelsson. Der HCD-Schwede hatte bei einem Privatduell mit Matt D’Agostini zwar die Überzahlphase fürs 3:1 herausgeholt. Axelsson wurde dabei jedoch von einem pfeilgeraden Faustschlag des Ambri-Kanadiers so hart im Gesicht getroffen, dass er mit einer Hirnerschütterung ausschied.

Auch D’Agostini verliess nach abgesessener Strafe das Spielfeld. Laut offizieller Ambri-Version verletzte er sich am Oberkörper. Ob es eine Blessur an der Hand wegen des Faustschlags war, wurde weder bestätigt noch dementiert. Als ob es noch nicht genug gewesen wäre, schied im Mitteldrittel auch noch Ambris Paolo Duca mit einer Beinblessur aus.

Telegramm

Davos - Ambri-Piotta 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

4547 Zuschauer. - SR Kurmann/Mandioni, Küng/Progin. - Tore: 4. (3:38) Marc Wieser (Axelsson, Lindgren) 1:0. 4. (3:48) D'Agostini (Emmerton) 1:1. 9. Corvi (Lindgren, Du Bois/Ausschluss Bastl) 2:1. 16. Ruutu (Kousal, Ambühl/Ausschluss D'Agostini) 3:1. 28. Walser (Lindgren/Ausschluss Pesonen) 4:1. 34. (33:21) Trunz (Hall, Pesonen/Ausschluss Forster) 4:2. 34. (33:39) Kousal (Simion) 5:2. 51. Corvi 6:2. 53. Fuchs (Fora/Ausschluss Du Bois) 6:3. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 plus 10 Minuten (Kostner) gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Lindgren; Emmerton.

Davos: van Pottelberghe; Schneeberger, Forster; Du Bois, Jung; Heldner, Paschoud; Kindschi; Ambühl, Kousal, Ruutu; Marc Wieser, Lindgren, Axelsson; Simion, Corvi, Jörg; Kessler, Walser, Eggenberger.

Ambri-Piotta: Zurkirchen/Descloux (ab 28.); Fora, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Trunz, Collenberg; Berger, Kamber; D'Agostini, Emmerton, Pesonen; Berthon, Hall, Lauper; Duca, Fuchs, Bianchi; Kostner, Lhotak, Bastl.

Bemerkungen: Davos ohne Egli (gesperrt), Dino Wieser, Sciaroni, Aeschlimann und Rahimi. Ambri-Piotta ohne Gautschi, Mäenpää, Guggisberg (alle verletzt) und Monnet (überzählig). - Pfostenschüsse: 22. Fuchs, 25. Simion, 32. Schneeberger, 34. Hall. - Jörg (15./Schulter), Axelsson (18./Hirnerschütterung), D'Agostini (Ende erstes Drittel) und Duca (Ende zweites Drittel) verletzt ausgeschieden.