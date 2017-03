Die norwegischen Teams Storhamar Dragons und Sparta Warriors schrieben Eishockey-Geschichte. Storhamars Siegtreffer zum 2:1 durch Joakim Jensen im fünften Spiel des Playoff-Viertelfinals fiel erst in der achten Verlängerung nach 217 Minuten und 13 Sekunden. Insgesamt standen die Spieler achteinhalb Stunden auf dem Eis.

Jensen sorgte am Montagmorgen um 2.33 Uhr in der achten Verlängerung für den Siegtreffer in der Partie, die am Sonntagabend um 18 Uhr in der Nordlichthalle von Hamar begonnen hatte. Die Storhamar Dragons führen nun 3:2 im Playoff-Viertelfinale über maximal sieben Partien. Die sechste findet bereits am Dienstag statt.

Umsetzung in der Schweiz folgt

Als weltweit längste Partie galt jene im Stanley-Cup-Final 1936, als die Detroit Red Wings nach 176 Minuten und 30 Sekunden in der sechsten Verlängerung 1:0 gegen die Montreal Maroons gewannen.

Auch in der Schweiz werden solch lange Verlängerungen bald möglich sein: Ab der Saison 17/18 werden in den Playoffs die Spiele ausgespielt. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird bis zum nächsten Treffer weitergespielt.

In dieser Saison folgt nach den regulären 60 Minuten eine Verlängerung über 20 Minuten bei 5 gegen 5 Feldspielern. Fällt in dieser Zeit kein Tor, werden noch einmal 5 Minuten Spielzeit bei 3 gegen 3 Feldspielern verlängert, danach folgt ein Penaltyschiessen. (sda/sha)