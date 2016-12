Der 56-jährige Kanadier, der die ZSC Lions 2012 zum Meistertitel geführt hat, unterschrieb bei den Balten einen Vertrag bis nach der WM 2017 in Paris und Köln (5. bis 21. Mai) mit Option auf ein weiteres Jahr.

Er ist nach seinem Landsmann Ted Nolan (2011 bis 2014) erst der zweite ausländische Trainer bei den Letten, die an der WM nicht in der gleichen Gruppe wie die Schweiz spielen.

Nach der Saison beim ZSC wechselte Hartley zurück in die NHL zu den Calgary Flames. Nachdem er die Kanadier in der Spielzeit 2014/15 überraschend in die Playoff-Viertelfinals geführt hatte, wurde er als bester Trainer der Saison ausgezeichnet.

Im Jahr darauf verpasste er mit den Flames jedoch die Playoffs und wurde entlassen. Den grössten Erfolg feierte Hartley im Jahr 2001, als er mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup gewann. Als Nationaltrainer war Hartley noch nie tätig.