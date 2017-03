Olsson arbeitete zuletzt während zwei Saisons als Headcoach der Elite-A-Junioren beim HC Davos. Zuvor wirkte der 41-Jährige in diversen Funktionen bei HV71 in seiner Heimat Schweden sowie bei den Adler Mannheim. Olsson unterzeichnete in Biel einen Vertrag über zwei Jahre.

Olsson tritt die Nachfolge von Dino Stecher an, dessen Vertrag nach der Trennung von Kevin Schläpfer Mitte Januar aufgelöst wurde. Seit McNamara beim EHC Biel im vergangenen November übernommen hatte, stand ihm Thomas Zamboni als Assistent zur Seite. Der Ostschweizer bleibt dem Trainerstaff des Fanionteams zwei weitere Jahre erhalten und wird künftig als Off-Ice-Coach und Videocoach amten. Willi Kaufmann ist beim EHCB weitere drei Jahre für das Sommertraining zuständig.