Nach einem torlosen ersten Drittel ebneten Beat Gerber (36. Minute) und David Jobin (38.) dem SCB den Weg zum Sieg. Die Tessiner kamen zwar durch Luca Fazzini zehn Minuten vor der Schlusssirene zum 1:2-Anschluss, Andrew Ebbett besiegelte mit seinen Treffer ins leere Tor in der 59. Minute definitiv das Break der Berner.

Langenthal gleicht NLB-Finalserie aus

Rapperswil-Jona musste im NLB-Final gegen Langenthal einen weiteren Rückschlag in einstecken. Der SC Langenthal realisierte beim 3:2 in Rapperswil das Break, und stellt in der Serie auf 2:2. Dabei konnten die Langenthaler in Rapperswil erstmals in der Finalserie einen Rückstand wettmachen.

Niki Altorfer brachte die St. Galler in der 11. Minute in Führung. Eine Reaktion von Langenthal kam erst im 2. Drittel. Der Qualifikationssieger der NLB erspielte sich ein Chancenplus und konnte in der 29. Minute durch Topskorer Brent Kelly ausgleichen. Claudio Cadonau (48.) in Überzahl und Marc Kämpf (50.) kehrten das Spiel endgültig zu Gunsten des SC Langenthal. Mehr als der 2:3-Anschlusstreffer durch Corsin Casutt (52.) war für Rapperswil nicht mehr drin. Die Langenthaler beanspruchten bei ihrem Sieg auch etwas das Glück: Zwei Treffer von Rapperswil wurden von den Schiedsrichtern annulliert.