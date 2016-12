Als Corinne Suter im Dezember 2015 in den Weltcup zurückkehrte, war sie anders geworden. Zwar treibt sie noch immer ein unbändiger Ehrgeiz an, der sie stark macht und der manchmal fast an Didier Cuche erinnert. Doch nach Rückschlägen fällt sie nicht mehr in ein tiefes Loch. Sie hatte gelernt, ihren Ehrgeiz zu kanalisieren. «Auch heute gibt es noch Tage, wo ich gar nicht mit mir zufrieden bin. Doch ich hake das am Abend sofort ab.»

Der Winter 2015/16 wurde ein Erfolg. Nun gelang der rasante Aufstieg. In sechs Speedrennen klassierte sie sich in den Top 10 – mit Platz fünf in der Abfahrt in Val d’Isère als Highlight. Auch der Start in diese Saison glückte. Platz vier in der zweiten Abfahrt in Lake Louise und Platz sieben im Super-G an gleicher Stelle. «Ich bin nochmals selbstsicherer geworden. In der ersten Abfahrt in Lake Louise (Rang 20; die Red.) lief es mir gar nicht. Doch schon am nächsten Tag war ich frei im Kopf und erzielte mein Bestresultat.»

Ausgleich im Stall

Nun hat sie bereits nach drei Rennen die Selektionskriterien in der Abfahrt und im Super-G für die Heim-WM im Februar in St. Moritz erfüllt. Das nimmt Druck und gibt Freiheit. Genau wie der Abschluss der Hotelfachschule in Engelberg im Sommer. «Jetzt kann ich mich nur auf das Skifahren konzentrieren. Früher musste ich am Abend im Zimmer immer noch lernen und fühlte mich schlecht, wenn ich es mal sein gelassen habe.»

Die neu gewonnene Freizeit nutzt sie am liebsten, um sich ihrem grössten Hobby zu widmen. «Im Stall bei den Pferden fühle ich mich wohl. Dort kann ich abschalten.» Immer, wenn sie zu Hause in der Innerschweiz ist, versucht sie so oft wie möglich, Reiten zu gehen. «Leider fehlt mir die Zeit für ein eigenes Pferd.» Besonders im Winter. Denn da liegt ihr Fokus voll und ganz auf dem Skisport.

Den Slalomhang hat sie gestern ohne Hilfe gefunden. Der Notruf blieb aus. Und geht Corinne Suter konsequent ihren Weg, wird sie bald schon auf dem Podest stehen. Da sind sich alle sicher. Vielleicht ja schon an diesem Wochenende?