Simon Ammann sieht die Dinge gerne positiv. Im besten Fall darf man die derzeitigen Leistungen des Schweizer Skisprungteams deshalb als antizyklisch betiteln. Während in vielen Ländern eine wahre Euphorie herrscht, im ersten Springen der Vierschanzentournee Athleten aus Österreich, Polen, Deutschland, Slowenien und Norwegen ihre Ambitionen auf einen Gesamtsieg anmeldeten und die Weltcup-Wettkämpfe die Zuschauer in Massen anziehen (25 500 Zuschauer in Oberstdorf), halten sich die Schweizer in jeder Beziehung vornehm zurück.

Ein weiterer Hammer für Ammann

Beim Heimspringen in Engelberg sorgten primär die ausländischen Fans für Stimmung, aus der zweiten Reihe der Schweizer Flieger drängt sich keiner auch nur ansatzweise auf. Und bei Simon Ammann verläuft die Formkurve trotz ungebrochenem Zweckoptimismus alles andere als nach Wunsch.

Im Gegenteil. Rang 37 mit den besten Windbedingungen aller Teilnehmer ist ein weiterer Hammer für das Gemüt des vierfachen Olympiasiegers. Ammann fiel es nach seinem verkorksten Versuch denn auch schwer, seine positive Sicht aufrecht zu halten. Er sprach seine Steigerung vom Training über die Qualifikation bis hin zum Probedurchgang an und sagte: «Es hat gut ausgeschaut.»

Doch Ammann wollte nichts schönreden, sprach von einem «recht grossen Ärger» und kritisierte sich selber für den verpassten Finaldurchgang: «Vor so einer Kulisse muss man einfach zweimal springen.»

Er habe aufgrund der positiven Tendenz etwas zu stark forciert und dann halt einmal mehr feststellen müssen, dass die Stabilität und die Konstanz fehlen. «Es sind bei mir Feinheiten, die den Sprung gut machen.»

Schlechtester Sprung seit 17 Jahren

Auf seine Stimmung angesprochen, sagte der 35-Jährige: «Es wird sich wieder beruhigen. Ich muss meine Entwicklung im grösseren Kontext betrachten.» An die nackten Resultate kann er dabei nicht gedacht haben. Ein Trend hin zum Guten ist dort nicht zu erkennen.

Es war bereits der dritte Wettkampf nach Lillehammer und Engelberg, bei dem Ammann den Finaldurchgang verpasste. Und es war der schlechteste Auftritt in Oberstdorf seit 1999, als Simi – ganz am Anfang seiner Karriere – das Springen als 44. beendete.

Während sich viele zunehmend mitleidig fragen, wieso die Schweizer Skisprunglegende diesen Leidensweg überhaupt noch auf sich nimmt, gibt auch das grosse Bild Anlass zur Sorge. Der Auftritt des Schweizer Rumpfteams in Oberstdorf – Gabriel Karlen scheiterte bereits in der Qualifikation – war ein weiterer Schritt in die Bedeutungslosigkeit.

Das Interesse in der Schweizer Öffentlichkeit für Skispringen ist unausweichlich mit dem Namen Simon Ammann verknüpft. Der Toggenburger war 15 Jahre lang Garant für Erfolg und sorgte für eine grosszügige Abdeckung durch das Schweizer Fernsehen. Doch die Einschaltquoten entwickeln sich im Einklang mit Simis Formkurve. Wie lange wird man Skispringen noch live im TV verfolgen können?

Bitte dringend melden

Obwohl der bestmögliche Lehrmeister das Schweizer Team anführt, ist es Swiss Ski nicht gelungen, für die Zeit nach Simon Ammann vorzusorgen. Je geringer das Interesse der Öffentlichkeit und die Plattform in den Medien, umso schneller erfolgt in der Regel der Abwärtstrend.

Die Nordisch-Kombinierer können ein Lied davon singen. Einst ein Erfolgsmodell, stellt die Schweiz heute gerade noch einen Athleten im Weltcup. Den Skispringern könnte es schneller als gedacht ähnlich ergehen.

Auf jeden Fall braucht es dringend ein Lebenszeichen des Schweizer Teams. Und dafür kommt eigentlich nur einer infrage: Simon Ammann. Formkurve hin oder her.